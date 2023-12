Staar Surgical Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Dividendenpolitik von Staar Surgical erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -89,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Staar Surgical-Aktie beträgt aktuell 53, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein RSI-Wert von 53,24 erzielt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Laut Analysten liefert die Analyse der RSIs somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Staar Surgical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,64 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -34,76 Prozent führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie vergeben.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staar Surgical mit 83,84 unter dem Branchendurchschnitt von 98,54. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

