Staar Surgical Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von Staar Surgical wurde in den letzten Monaten hinsichtlich ihrer Kommunikation im Netz und anderer Faktoren genauer untersucht. Die Diskussionsintensität war dabei eher schwach, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung fiel negativ aus, was die Bewertung weiter beeinträchtigte.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Staar Surgical bei 83,84, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Unterbewertung führte zu einer positiven Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergab eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Jedoch fällt die Dividendenrendite bei Staar Surgical mit 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt sehr niedrig aus, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.