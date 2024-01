St Joe Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Die St. Joe-Aktie wird laut technischer Analyse mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 51,3 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 57,09 USD lag, was einem Unterschied von +11,29 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 53,98 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +5,76 Prozent bewertet. Daher erhält die St. Joe-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungslage der Anleger als "Schlecht" bewertet, da sich die Stimmungslage im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Die Intensität der Diskussionen bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die St. Joe-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine vermehrte positive Stimmung und Einschätzungen rund um die St. Joe-Aktie. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von St. Joe bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die St. Joe-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die St. Joe-Aktie daher für diese Kategorie mit "Schlecht" bewertet.