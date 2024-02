St Joe Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von St Joe wurde in den sozialen Medien über einen längeren Zeitraum diskutiert und analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt keine signifikanten Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass die St Joe-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da der Aktienkurs leicht über dem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von -4,27 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die St Joe-Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um St Joe, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die St Joe-Aktie basierend auf der Diskussionsintensität, der Rate der Stimmungsänderung, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.