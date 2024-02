St James Place Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung und das Kommunikationsinteresse im Internet können wichtige Hinweise für die Entwicklung von Aktienkursen liefern. Unsere Analyse zeigt, dass in den letzten Wochen die Stimmung für St James's Place stark eingetrübt ist und die Aktie daher von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, und somit erhält die Aktie erneut eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite von St James's Place bei -47,36 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,85 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt St James's Place mit 40,51 Prozent deutlich darunter. Die negative Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der St James's Place aktuell bei 34,98 liegt, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von St James's Place mit 655,2 GBP um -0,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf -21,39 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.