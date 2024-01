St James Place Aktie: Jetzt aber!

Die Analystenbewertung für St James's Place in den letzten 12 Monaten war überwiegend positiv, wobei der Titel fünfmal als "Gut" und zweimal als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine negativen Bewertungen. Langfristig wird das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen.

Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 633,2 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 124,52 Prozent und legen ein mittleres Kursziel von 1421,67 GBP fest. Dies wird als positive Entwicklung bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat St James's Place in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -28,85 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 31,27 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einer Unterperformance führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von St James's Place bei 10,31, was unter dem Branchendurchschnitt von 20,29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität war hoch, was positiv bewertet wurde, während die Rate der Stimmungsänderung negativ war und zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung für St James's Place.