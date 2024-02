St. James Gold Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die St James Gold-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 CAD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,16 CAD lag, was einem Unterschied von -15,79 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,2 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt diese Einschätzung, da auch hier ein überkaufter Wert von 72,73 festgestellt wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die St James Gold-Aktie überwiegend neutral sind. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Stimmungslage und das Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsintensität ist mittelmäßig, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt wird die Aktie von St James Gold bezüglich der Anlegerstimmung und des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" angemessen bewertet.