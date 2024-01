St-Georges Eco-Ming Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung und das Interesse an St-Georges Eco-Mining können über einen längeren Zeitraum verfolgt und bewertet werden. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber St-Georges Eco-Mining. Es gab neun positive, drei negative und zwei unklare Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vorliegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der St-Georges Eco-Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 CAD -15,38 Prozent vom Durchschnitt abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die St-Georges Eco-Mining-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf Basis der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,44). Daher erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für St-Georges Eco-Mining eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung als auch im technischen Bereich.