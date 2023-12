St George Mining Aktie: So kann man sich irren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für St George Mining liegt bei 77,78, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,41 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der St George Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,033 AUD weicht um -17,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von -17,5 Prozent und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die St George Mining-Aktie daher eine "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzz kann über einen längeren Zeitraum die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. Die Aktie von St George Mining hat in diesem Bereich nur wenig Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Punkt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber St George Mining eingestellt waren. Es gab vier positive und ein negatives Signal, sowie neun Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält St George Mining daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird St George Mining also mit einem "Gut"-Rating bewertet.