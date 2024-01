St Galler Kantonalbank Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die St Galler Kantonalbank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 42,65 Punkten, was bedeutet, dass die St Galler Kantonalbank-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt einen Wert von 38,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bezüglich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt es derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,76 Euro für jeden Euro Gewinn von St Galler Kantonalbank zahlt. Dies ist 40 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund des überbewerteten KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,43 Prozent und liegt damit 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die St Galler Kantonalbank-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über St Galler Kantonalbank. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen und die Häufigkeit der Beiträge.

Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Analysen ein "Neutral"-Rating.