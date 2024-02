St Galler Kantonalbank Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die St. Galler Kantonalbank-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um Investoren eine Orientierung über deren Wert zu geben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 14,94, was 40 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Handelsbanken" von 10 liegt. Aufgrund dieses vergleichsweise hohen KGVs wird die Aktie als "teuer" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die St. Galler Kantonalbank liegt bei 46,3 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 deutet darauf hin, dass die Aktie auf dieser Basis als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die St. Galler Kantonalbank. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung, da sie im Vergleich zu anderen Aktien weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die St. Galler Kantonalbank 3,43 % aus, was 1,63 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,05 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche.

Insgesamt erhält die St. Galler Kantonalbank-Aktie auf Grundlage dieser Analysen ein "neutral"-Rating.