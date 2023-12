Americold Realty Aktie: Überstürzen Sie nichts!

In den letzten zwei Wochen wurde Americold Realty Trust Inc von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Das ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf diesen Wert. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Betrachtet man den 7-Tage-RSI von Americold Realty Trust Inc, liegt dieser momentan bei 54,27 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, also der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, liegt bei 29,65, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält Americold Realty Trust Inc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert Americold Realty Trust Inc interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Americold Realty Trust Inc derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 29,87 USD, womit der Kurs der Aktie (30,26 USD) um +1,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 27,61 USD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +9,6 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt erhält Americold Realty Trust Inc daher das Rating "Gut".