St Barbara Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Derzeit wird die St Barbara-Aktie an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 8,57 Euro für jeden Euro Gewinn von St Barbara zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 83 Prozent. Somit wird die St Barbara-Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist St Barbara derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung, so hat St Barbara in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -14,71 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,49 Prozent im Branchenvergleich für St Barbara. Aufgrund dieser Überperformance erhält die St Barbara-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der St Barbara-Aktie derzeit auf 0,32 AUD geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 0,195 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -39,06 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 liegt für die vergangenen 50 Tage bei 0,19 AUD, was einen Abstand von +2,63 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die St Barbara-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.