St Barbara Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei St Barbara beträgt das aktuelle KGV 8 und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45 in der Branche "Metalle und Bergbau". Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der St Barbara-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,16 AUD weicht somit um -23,81 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,19 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-15,79 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die St Barbara-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für St Barbara in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau". Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher ebenfalls als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.