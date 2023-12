St Barbara Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die St Barbara-Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,21 AUD erreicht, was +5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz zum GD200 von -40 Prozent als "Schlecht" bewertet. Zusammenfassend betrachten wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für St Barbara wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20 Punkten, was darauf hindeutet, dass St Barbara überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, wodurch eine "Neutral"-Bewertung für diesen Zeitraum resultiert. Insgesamt erhält das St Barbara-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. St Barbara weist einen Wert von 8,57 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Metalle und Bergbau" und somit als unterbewertet betrachtet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 49,33, was einen Abstand von 83 Prozent zum KGV von St Barbara bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die St Barbara-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.