St BarbaraADR im Check!

Der Aktienkurs von St Barbara wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" positiv bewertet. Mit einer Rendite von -7,22 Prozent übertrifft St Barbara den Sektor um mehr als 7 Prozent. Auch im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit 6,97 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -14,19 Prozent. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -38,24 Prozent beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Hier erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 33,33, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert von 40. Damit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild und der Buzz um St Barbara haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für St Barbara in den verschiedenen Kategorien eine neutrale Bewertung.