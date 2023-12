St BarbaraADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs der St Barbara-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,22 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt St Barbara damit 7,47 Prozent über dem Durchschnitt (-14,69 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -14,69 Prozent, wobei St Barbara aktuell 7,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist St Barbara derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -6,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Deshalb erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die St Barbara-Aktie einen Neutral-Titel darstellt. Der RSI7 liegt bei 54,55, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 46,43 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der St Barbara-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,37 AUD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag belief sich auf 0,195 AUD, was einer Differenz von -47,3 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Während der 200-Tage-Durchschnitt diese Bewertung bestätigt, zeigt der 50-Tage-Durchschnitt eine ähnliche Höhe des Schlusskurses (+2,63 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Zusammenfassend erhält die St Barbara-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.

