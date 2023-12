St BarbaraADR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die St Barbara-Aktie liegt bei 70, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 55,56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf Basis des RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für St Barbara.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die St Barbara-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,57 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass das Wertpapier als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Zusammenfassend erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der St Barbara-Aktie mit -7,22 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien", die bei -14,68 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.