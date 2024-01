St BarbaraADR Aktie: Lieber erstmal halten!

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete St Barbara eine Performance von -7,22 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -14,71 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +7,49 Prozent für St Barbara entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -14,71 Prozent im letzten Jahr. St Barbara übertraf diesen Durchschnittswert um 7,49 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält St Barbara ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um St Barbara in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über St Barbara unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen hat St Barbara ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8. Im Vergleich dazu liegt das Durchschnitts-KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bei 49. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist St Barbara damit derzeit unterbewertet, was von der Redaktion in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von St Barbara als Neutral-Titel gilt. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die St Barbara-Aktie beträgt 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,85 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.