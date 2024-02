St Augustine Gold and Copper-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkaufssituation, während ein Wert zwischen 70 und 100 auf eine Überkaufssituation hinweist. Ein RSI von 50 wird als neutral eingestuft. Der RSI der St Augustine Gold And Copper wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 66,67 und unterstützt ebenfalls diese neutrale Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden durch die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung im Internet gemessen. Die Untersuchung ergab eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich schneidet St Augustine Gold And Copper mit einer Rendite von 15,38 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" sehr gut ab. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Aktie mit 35,99 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,08 CAD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,09 CAD, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die St Augustine Gold And Copper-Aktie gemäß der technischen Analyse ein neutrales Rating, während sie im Branchenvergleich und hinsichtlich des Sentiments als positiv bewertet wird.