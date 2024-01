St Augustine Gold and Copper Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Aktienkurs von St Augustine Gold And Copper hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,46 Prozent erzielt, was 49,48 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der St Augustine Gold And Copper-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf 0,08 CAD geschätzt. Der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD weicht somit um +12,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt.

Wenn man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 0,09 CAD nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die St Augustine Gold And Copper-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die St Augustine Gold And Copper-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 50 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für St Augustine Gold And Copper.

In Bezug auf Dividenden liegt St Augustine Gold And Copper mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,57 %) niedriger. Die Differenz von 3,57 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".