St Augustine Gold and Copper Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von St. Augustine Gold And Copper als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die St. Augustine Gold And Copper-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,5, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über St. Augustine Gold And Copper wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte St. Augustine Gold And Copper in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,46 Prozent verzeichnen. Ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -10,42 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +48,88 Prozent im Branchenvergleich für St. Augustine Gold And Copper entspricht. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -10,42 Prozent im letzten Jahr. St. Augustine Gold And Copper lag 48,88 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei St. Augustine Gold And Copper, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält St. Augustine Gold And Copper von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.