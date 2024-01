StIves Aktie: Das gab es noch nie!

Die technische Analyse der Kin & Carta-Aktie zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 83,7 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 132,6 GBP liegt, was einer Abweichung von +58,42 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 110,32 GBP über dem letzten Schlusskurs (+20,2 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kin & Carta-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt die Analyse, dass die Aktivität in Bezug auf Diskussionen und Beiträge über Kin & Carta unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Kin & Carta diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch das Anleger-Stimmungsbarometer gibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Kin & Carta.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI-Wert von 6,86 zeigt, dass die Kin & Carta aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 13, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird, und somit auch zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Kin & Carta-Aktie auf Basis des RSI eine "Gut"-Einstufung.