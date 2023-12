StIves Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Kin & Carta hat sich mit einem Kurs von 132,8 GBP inzwischen um +20,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer positiven kurzfristigen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +58,97 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zur Aktie von Kin & Carta veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Kin & Carta konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat dagegen leicht abgenommen. Insgesamt erhält Kin & Carta auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Kin & Carta führt zu einer positiven Einschätzung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, bestätigt ebenfalls eine positive Bewertung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" eingestuft.