Sstartrade Tech Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Sstartrade Tech betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Sstartrade Tech-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,02 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,01155 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 0,01 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Sstartrade Tech eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.