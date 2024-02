Sstartrade Tech Aktie: Jetzt aber!

Die Sstartrade Tech-Aktie zeigt laut der technischen Analyse derzeit ein "Gut"-Signal. Der aktuelle Kurs von 0,01155 USD liegt mit +15,5 Prozent über dem GD200 (0,01 USD). Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,01 USD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Die Kombination aus beiden Werten führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine weniger positive Einschätzung. Die Dividendenrendite von Sstartrade Tech beträgt derzeit 0 %, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8342,86 %. Daher wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Sstartrade Tech-Aktie wird als "Neutral" bewertet. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu dieser Einschätzung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sstartrade Tech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung für die Sstartrade Tech-Aktie.