Ssr Mining Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 19,06 CAD erzielt. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,64 CAD, was einem Unterschied von -23,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse der sozialen Medien zeigt 8 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Langfristig gesehen wird die Mining-Aktie jedoch von Analysten positiv eingeschätzt, mit 5 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 22,29 CAD, was einer potenziellen Performance von 52,27 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Im Branchenvergleich hat die Mining-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -23,21 Prozent erzielt, was 12,09 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,12 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 12,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.