Ssab Ab Adr Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Aspekte des Unternehmens Ssab. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Verhältnis zueinander und zeigt, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ssab-Aktie liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ein Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (39,77) ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer neutralen RSI-Bewertung für Ssab.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate im Zusammenhang mit Ssab wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ssab-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt eine positive Bewertung. Allerdings zeigt die gleitende Durchschnittsbetrachtung der letzten 50 Handelstage eine negative Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung im Bereich der technischen Analyse für Ssab.