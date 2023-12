Ssab Abr. B Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "SSAB":

Die Technische Analyse der Ssab zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 6,24 SEK liegt, während der aktuelle Aktienkurs 6,81 SEK beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +9,13 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 7,29 SEK, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -6,58 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ssab liegt bei 50,02, was darauf hinweist, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zur Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie somit als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigen die Diskussionen auf den sozialen Medien, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während neutralere Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie von Ssab als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Ssab bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.