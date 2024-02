Ssab Abr. B Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ssab-Aktie liegt bei 33 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (39,77) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse der Ssab-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,34 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,162 SEK liegt, was einer Differenz von +12,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,29 SEK) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,61 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung der Ssab-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Ssab gesprochen, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und eine negative Veränderung der Stimmungsraten verzeichnet. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.