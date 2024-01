Ssab Abr. B Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ssab liegt bei 53,3, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ssab weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und erhalten daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ssab-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,26 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,932 SEK liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 7,76 SEK, wobei der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Ssab-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen zeigen überwiegend positive Meinungen zu Ssab. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, und es ergibt sich ein "Gut"-Signal bezüglich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend ist die Aktie von Ssab sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht angemessen bewertet und erhält insgesamt eine "Gut"-Einstufung.