Ssab Abr. B Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ssab gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Konkret wurden 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Ssab liegt bei 9,83, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Ssab liegt der Wert bei 8, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird, die mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 67,42 SEK für den Schlusskurs der Ssab-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 77,64 SEK, was einem Unterschied von +15,16 Prozent entspricht, und daher aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (63,99 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs von über dem gleitenden Durchschnitt (+21,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ssab-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbesserte, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ssab-Aktie daher ein "Gut"-Rating.