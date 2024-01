Ssab Abr. B Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Ssab liegt derzeit bei 85,89, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf Basis dieser Analyse wird die Einstufung insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Ssab bei 6,67 SEK und ist damit um 6,21 Prozent vom GD200 (6,28 SEK) entfernt, was als "Gut"-Signal eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage zeigt, weist einen Kurs von 8 SEK auf, was zu einem Abstand von -16,63 Prozent führt und daher als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Ssab-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ssab positive Ausprägungen aufweisen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ssab vor allem negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen negative Kommunikation vorherrschte. Aktuell zeigen sich jedoch überwiegend positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.