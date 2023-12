Srj Technologies Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Der Relative Strength Index (RSI) der Srj-Aktie liegt bei 60, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI bezieht sich auf die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Ein RSI von 86 auf einer Basis von 25 Tagen wird als überkauft betrachtet und erhält daher ein schlechtes Rating. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Srj-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 0,09 AUD, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Anlegerstimmung ist insgesamt positiv, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält Srj eine gute Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Rating, da es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht signifikant zugenommen oder abgenommen hat. Insgesamt erhält die Srj-Aktie daher ein neutrales Rating.