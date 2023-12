Srj Technologies Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Srj-Aktie wird anhand verschiedener Analysen und Bewertungskriterien untersucht. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 1,25 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von -10 Prozent. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis, insgesamt jedoch ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, basierend auf normaler Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate im Internet.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Srj-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt also eine positive Bewertung des Unternehmens.

Insgesamt zeigt sich also eine eher neutrale bis negative Bewertung der Srj-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien.