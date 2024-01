Sre Holdingsration Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die technische Analyse von Sre zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3186,24 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 2754 JPY liegt, was einer Abweichung von -13,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2550,04 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 8 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Sre-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Sre auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sre haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieser Aspekt mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Sre daher für diesen Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 58,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sre weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Bereich führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sre ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sre beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".