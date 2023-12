Sre Holdingsration Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die SRE-Aktie liegt bei 61,29, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Diese Kennzahl indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt auch ein "Neutral"-Rating. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Gleiches gilt für die Intensität der Diskussionen, die weder positiv noch negativ ausfiel.

Die technische Analyse der SRE-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage beträgt 3201,56 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2682 JPY, was einem Unterschied von -16,23 Prozent entspricht und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die SRE-Aktie in Bezug auf den RSI und die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft wird. Die technische Analyse ergibt gemischte Signale und führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".