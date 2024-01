Sre Holdingsration Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Sre-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3177,79 JPY liegt. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 2686 JPY, was einem Unterschied von -15,48 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2572,46 JPY wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit +4,41 Prozent auf ähnlichem Niveau. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Aktie daher für die einfache Charttechnik mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Sre in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sre liegt bei 61,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Sre in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet wurde. Die meisten Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt die technische Analyse, das Sentiment und Buzz, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung eine durchweg neutrale Bewertung für die Sre-Aktie.