Sre Holdingsration Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse zeigt, dass die Sre-Aktie derzeit einen positiven Trend aufweist. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 3129,42 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3310 JPY liegt, was einer Abweichung von +5,77 Prozent entspricht. Dies wird daher als "Gut" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt mit 2862,72 JPY um +15,62 Prozent über dem aktuellen Kurs und wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt aktuell bei 56,72, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 von 40 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen innerhalb der letzten vier Wochen. Daher wird auch hier die Aktie mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Analysemethoden eine neutrale Bewertung der Sre-Aktie.