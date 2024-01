Sqz Biotechnologies Co Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sqz Biotechnologies-Aktie beträgt derzeit 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 43,66. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Sqz Biotechnologies-Aktie gab. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Sqz Biotechnologies wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Sqz Biotechnologies auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt unter dem letzten Schlusskurs liegen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren für die Sqz Biotechnologies-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für die Sqz Biotechnologies-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.