Sqz Biotechnologies Co Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Sqz Biotechnologies wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Sqz Biotechnologies überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Sqz Biotechnologies eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie wird die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Die Aktivität der Beiträge zeigt eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Sqz Biotechnologies ist gering. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Die Abweichung des letzten Schlusskurses von diesem Durchschnitt beträgt -91,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung des letzten Schlusskurses, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Sqz Biotechnologies insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Sqz Biotechnologies eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sqz Biotechnologies daher eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Sqz Biotechnologies von der Redaktion Bewertungen von "Gut" für den kurzfristigen RSI, "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild und "Schlecht" für die charttechnische Analyse. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Gut" bewertet.