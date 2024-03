Sqz Biotechnologies Co Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Sqz Biotechnologies-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 0,11 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,047 USD, was einem Unterschied von -57,27 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,04 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs mit 0,047 USD darüber liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Sqz Biotechnologies-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Sqz Biotechnologies-Aktie nach der RSI-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Aktie in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit vereinzelten positiven Diskussionen. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Sqz Biotechnologies-Aktie deuten auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.