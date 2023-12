Sqz Biotechnologies Co Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie der Sqz Biotechnologies wird in der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,31 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,03 USD liegt, was einer Abweichung von -90,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,04 USD liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -25 Prozent führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sqz Biotechnologies-Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für diesen Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit nur wenigen neutralen Einstellungen. Die Anleger haben sich ebenfalls positiv über das Unternehmen unterhalten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Sqz Biotechnologies auf einem durchschnittlichen Niveau liegen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" bewertet.