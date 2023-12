Squarespace Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Squarespace-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen von Analysten erhalten, wobei 7 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,42 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,23 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,37 USD. Demzufolge wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 32,37 USD eine Entfernung von +8,15 Prozent vom GD200 (29,93 USD), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,99 USD, was einen Abstand von +11,66 Prozent zum aktuellen Aktienkurs darstellt. Somit wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Squarespace. Basierend auf diesen Signalen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet deuten ebenfalls auf eine positive langfristige Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten, die technische Analyse und das Stimmungsbild in den sozialen Medien, dass die Squarespace-Aktie derzeit eine neutrale bis positive Bewertung erhält.