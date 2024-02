Squarespace Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten zwölf Monaten haben 14 Analysten ihre Bewertungen zur Squarespace-Aktie abgegeben. Von diesen waren 7 Bewertungen "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für die Squarespace-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Squarespace. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,42 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotential von 1,39 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 32,96 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Squarespace somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Squarespace eingestellt waren, mit acht positiven, fünf negativen und einem neutralen Tag. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Squarespace daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anleger.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation hat Squarespace in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Squarespace aktuell bei 30,15 USD liegt, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,96 USD und hat somit einen Abstand von +9,32 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage entspricht einer Differenz von +5,98 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Squarespace-Aktie ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".