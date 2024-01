Squarespace Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Squarespace bei 30,88 USD liegt, was einer Entfernung von +2,63 Prozent vom GD200 (30,09 USD) entspricht. Dies signalisiert neutralen Zustand aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 29,32 USD. Der Abstand beträgt +5,32 Prozent, was ein gutes Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Squarespace-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen berücksichtigt wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen über Squarespace eine mittlere Aktivität aufweisen. Daher wird dieser Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Squarespace in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend negative Themen bei den Diskussionen dominierten, was zu der Einschätzung "Schlecht" für die Aktie führt.

Die Analysten haben Squarespace in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 7 guten, 7 neutralen und 0 schlechten Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Squarespace vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 33,42 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 8,21 Prozent bedeutet und zu der Einstufung "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie von Squarespace die Einschätzung "Gut".