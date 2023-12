Squarespace Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Squarespace-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 29,83 USD verläuft. Der Aktienkurs schloss bei 29,34 USD, was einem Abstand von -1,64 Prozent entspricht, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 28,91 USD, was einer Differenz von +1,49 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund basierend auf beiden Zeiträumen daher "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden 15 Analystenbewertungen für die Squarespace-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Gut", 8 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 33,42 USD, was einem Aufwärtspotential von 13,89 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Squarespace-Aktie zeigt eine mehrheitlich positive Stimmung in den sozialen Medien und eine Beschäftigung mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, wodurch die Squarespace-Aktie auch hier mit "Gut" bewertet wird.