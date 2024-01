Squarespace Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Squarespace-Aktie wird derzeit bei 31,34 USD gehandelt, was einer Entfernung von +4,12 Prozent vom GD200 (30,1 USD) entspricht. Diese charttechnische Bewertung signalisiert Neutralität. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 29,37 USD. Das bedeutet, dass der Aktienkurs ein positives Signal aufweist, da der Abstand zum GD200 bei +6,71 Prozent liegt. Somit wird der Kurs der Squarespace-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Squarespace 7 mal die Einschätzung "Gut", 7 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Squarespace vor. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 6,63 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 33,42 USD. Auch dies wird als positive Einschätzung bewertet.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet sowie die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Squarespace zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmung bei Squarespace in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, die Bewertung von Analysten sowie das Stimmungsbild bei Anlegern, dass die Squarespace-Aktie derzeit als neutral bis positiv bewertet wird.