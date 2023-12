Squarespace Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 7,11 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 32,35, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Squarespace bei 29,9 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 32,19 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +7,66 Prozent und zum GD50 von +11,27 Prozent. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Gemäß den Analysten wird die Squarespace-Aktie derzeit als "Neutral" bewertet, basierend auf 7 "Gut"-, 8 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten sieht ein Aufwärtspotential von 3,81 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Squarespace daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.