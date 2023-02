Squared Financial will in aufstrebende Märkten expandieren und ernennt Vusi Thembekwayo zum Vorsitzenden des Aufsichtsratsausschusses

Luxemburg (ots/PRNewswire) -Nach der erfolgreichen Expansion in aufstrebende Märkte von Zypern aus, wird Squared Financial vor Ort expandieren und sich dabei besonders auf die afrikanischen Länder südlich der Sahara konzentrieren.Philippe Ghanem, CEO, kommentiert: „Wir haben bereits im Dezember Büros in Lagos eröffnet. Ich freue mich, dass Vusi diese Rolle übernimmt, und es unterstreicht unsere Ambitionen in der Region".Squared Financial beabsichtigt, eine mobile Brokerage-/Zahlungslösung für Privatkunden anzubieten, insbesondere in Kombination mit On- und Offline-Schulungen.„Die Kombination von Bildung und Fintech ist wichtig für die Entwicklung. Dies auf kosteneffizienter und leicht zugänglicher Basis zu tun, ist meiner Meinung nach erforderlich ist und spricht ehrgeizige Jugendliche an „kommentiert Vusi Thembekwayo" und es passt zu den Zielen, die ich mit MyGrowth verfolgt habe".Kontinuierliche Initiativen werden das Unternehmen in Kenia und Südafrika einführen.Informationen zu Squared FinancialSquared Financial verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Bereich Fintech und Handel. Es bietet globale Lösungen für Händler aller Generationen und Hintergründe, die einen einfachen und hochentwickelten globalen Zugang suchen, und stellt ihnen einen flexiblen Handel mit revolutionären Produkten zur Verfügung, darunter über 10.000 Instrumente und Dienstleistungen von Finanzanlagen, die mit modernster Technologie unterstützt werden.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1987371/Squared_Financial_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/squared-financial-will-in-aufstrebende-markten-expandieren-und-ernennt-vusi-thembekwayo-zum-vorsitzenden-des-aufsichtsratsausschusses-301754301.htmlPressekontakt:Gretta Khoury,marketing@squaredfinancial.com,+357 22 090227Original-Content von: Squared Financial, übermittelt durch news aktuell